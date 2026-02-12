Epstein Files un testimone | Quella bimba somigliava a Maddie McCann Con lei una donna che sembrava Ghislaine Maxwell

Un testimone ha raccontato di aver visto una bambina che somigliava molto a Maddie McCann, la piccola inglese scomparsa nel 2007 in Portogallo. Accanto a lei, c’era una donna che sembrava Ghislaine Maxwell. La scena si sarebbe svolta in uno dei luoghi legati alle indagini sugli Epstein Files, alimentando nuovi sospetti e curiosità sulla possibile connessione tra i casi. La testimonianza aggiunge un dettaglio inquietante a una vicenda ancora molto avvolta nel mistero.

Negli Epstein Files ci sarebbe un riferimento a Maddie McCann, la bimba inglese di 3 anni scomparsa a Praia da Luz, in Portogallo, il 3 maggio del 2007 durante una vacanza con i genitori. Come anticipato ieri sera da "Chi l'ha Visto", il programma condotto da Federica Sciarelli, negli oltre 3 milioni di documenti desecretati e pubblicati di recente dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti c'è la testimonianza di uomo che sostiene di aver visto una donna somigliante a Ghislaine Maxwell, la compagna di Jeffrey Epstein, in compagnia di una bimba " che sembrava Maddie ". La testimonianza. Il presunto avvistamento risale al 2009, due anni dopo la scomparsa della piccola Maddie.

