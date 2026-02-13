Madame torna a Udine | annunciato il suo tour estivo

Madame torna a Udine per il suo nuovo tour estivo, portando musica dal vivo dopo mesi di attesa. La cantante ha deciso di ripartire con il “Madame Tour Estate 2026”, un viaggio tra festival e location di pregio che toccherà anche la città friulana. La sua presenza è confermata per un evento speciale in piazza, dove milioni di fan potranno ascoltarla dal vivo e vivere un’esperienza unica.

Madame annuncia il suo ritorno sulle scene con il“Madame Tour Estate 2026”, la tournée che la vedrà protagonista tra festival, arene e location d'eccezione in tutta Italia. Tra le date più attese, mercoledì 29 luglio 2026 la cantautrice sarà in concerto in Castello a Udine, con inizio alle 21.00. I biglietti saranno disponibili su Ticketone dalle 18.00 di venerdì 13 febbraio. L'evento è organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Comune di Udine ed è inserito nel calendario di UdinEstate e Udine Vola. Sui palchi dell'estate Madame, nome d'arte di Francesca Calearo, classe 2002, porterà tutti i suoi successi, canzoni che hanno conquistato un pubblico transgenerazionale e l'hanno caratterizzato come una delle artiste più originali, innovative e credibili degli ultimi anni.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Madame torna a esibirsi dal vivo nel 2026, dopo tre anni di assenza, perché ha deciso di condividere nuova musica con i suoi fan.

