Baijiu whisky e vino | il nuovo boom alcolico della Cina

Negli ultimi anni, la Cina ha rafforzato la sua posizione nel panorama globale delle bevande alcoliche. Oltre al tradizionale baijiu, sempre più apprezzato anche fuori dai confini nazionali, si stanno affermando anche il whisky e il vino. Questo crescente interesse riflette una trasformazione culturale e commerciale, contribuendo a consolidare il ruolo della Cina come nuova protagonista nel settore delle bevande alcoliche.

La Cina si sta silenziosamente trasformando in una nuova potenza alcolica. E non solo grazie al baijiu, il distillato più bevuto nel Paese e adesso sempre più apprezzato anche all'estero. Se il tradizionale "liquore bianco" cinese amato dagli imperatori e da Mao sta conquistando il Sud-est asiatico, allo stesso tempo risultano in forte crescita anche le industrie locali di vino e whisky. Il whisky recupera terreno. Nel mercato cinese degli spirits, le vendite di whisky restano marginali (circa l'1,2 per cento) rispetto a quelle del baijiu, che domina la scena con una quota del 93 per cento e un giro d'affari di 171 miliardi di dollari.

