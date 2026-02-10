La sconfitta definitiva di Macron che ipocrisia su Glovo e il Curling | quindi oggi…

Questa mattina si apre con una notizia che fa riflettere. La sconfitta di Macron sembra ormai certa, mentre si fanno i conti con le sue posizioni su Glovo e il curling. Intanto, in un’intervista a La Stampa, Seb Coe, il capo dell’atletica mondiale, ha lodato il presidente Mattarella, descrivendolo come una vera rockstar, con applausi mai visti prima per un presidente italiano. Un quadro che mette in evidenza le tensioni e le sorprese di un giorno ricco di spunti.

- Leggo questa intervista a Seb Coe, numero uno dell’atletica, intitolata da La Stampa così: “Mattarella rockstar, mai sentiti applausi così per un presidente”. Massì, a questo punto facciamolo Re e tagliamo la testa al toro. - Intervista a un rider di Glovo: “Lavoro 14 ore al giorno, 7 giorni su 7, per arrivare a uno stipendio normale”. Benvenuto nel club. In sostanza, è quello che fanno la gran parte delle partite IVA e dei piccoli imprenditori. Avete mai chiesto a un titolare di bar quante ore fa per tenere in piedi la baracca? - L’atleta ucraino di slittino intende gareggiare con il casco su cui sono raffigurati gli atleti morti nella guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

