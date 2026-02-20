Lutto nel mondo dello spettacolo | si è spento l’attore Eric Dane
Eric Dane, noto per aver interpretato Mark Sloan in Grey’s Anatomy, è morto a 53 anni a causa della Sla. La malattia ha prostrato lentamente il suo corpo negli ultimi mesi, limitando le sue capacità motorie. L’attore si era sempre mostrato molto riservato sulla sua condizione, preferendo concentrarsi sul lavoro e sulla famiglia. La sua morte ha suscitato grande dolore tra colleghi e fan. La notizia si è diffusa rapidamente sui social, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo.
Celebre per Grey’s Anatomy. É morto a 53 anni Eric Dane. L’attore, diventato celebre per il ruolo di Mark Sloan in Grey’s Anatomy, combatteva contro la Sla. A confermare la notizia è stata la sua portavoce Melissa Bank: «Ha trascorso gli ultimi giorni circondato dagli amici più cari, dalla sua amorevole moglie e dalle sue due figlie, Billie e Georgia, che sono state il centro del suo mondo». La malattia era stata resa pubblica nell’aprile 2025. Dieci mesi dopo quell’annuncio, Dane si è spento. La Sla – patologia neurodegenerativa che colpisce i motoneuroni e porta alla progressiva paralisi dei muscoli volontari – aveva già iniziato a sottrargli forza e autonomia. 🔗 Leggi su 361magazine.com
