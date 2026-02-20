Eric Dane addio al dottor Grey’s | l’attore si è spento a 53 anni

Eric Dane, famoso per aver interpretato il dottor Mark Sloan in “Grey’s Anatomy” e Cal Jacobs in “Euphoria”, è morto all’età di 53 anni. La causa del decesso non è stata ancora ufficialmente comunicata, ma fonti vicine alla famiglia indicano problemi di salute collegati a complicazioni recenti. L’attore aveva avuto una carriera ricca di ruoli in televisione e cinema, conquistando il pubblico con il suo talento e il suo carisma. La notizia ha sconvolto fan e colleghi, che ricordano con affetto la sua presenza sul set.