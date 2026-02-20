Eric Dane addio al dottor Grey’s | l’attore si è spento a 53 anni
Eric Dane, famoso per aver interpretato il dottor Mark Sloan in “Grey’s Anatomy” e Cal Jacobs in “Euphoria”, è morto all’età di 53 anni. La causa del decesso non è stata ancora ufficialmente comunicata, ma fonti vicine alla famiglia indicano problemi di salute collegati a complicazioni recenti. L’attore aveva avuto una carriera ricca di ruoli in televisione e cinema, conquistando il pubblico con il suo talento e il suo carisma. La notizia ha sconvolto fan e colleghi, che ricordano con affetto la sua presenza sul set.
Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto Eric Dane, il volto di “Grey’s Anatomy” e “Euphoria”. Si è spento all’età di 53 anni Eric Dane, attore noto al grande pubblico per aver interpretato il dottor Mark Sloan nella celebre serie televisiva “Grey’s Anatomy” e, più recentemente, per il ruolo di Cal Jacobs in “Euphoria”. La sua scomparsa, avvenuta oggi, 20 febbraio 2026, segna un momento di profondo dolore per i fan e per l’intera comunità cinematografica, che aveva appreso della sua battaglia contro la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) nell’aprile 2025. Una battaglia combattuta in pubblico, una testimonianza di coraggio.🔗 Leggi su Ameve.eu
