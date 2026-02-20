Eric Dane | addio al volto di McSteamy l’attore si è spento a 53 anni
Eric Dane, noto per aver interpretato Mark Sloan in Grey’s Anatomy, è morto a 53 anni a causa di una battaglia contro la Sla. L’attore si è spento nella sua casa, circondato dalla famiglia, dopo una malattia che lo ha colpito negli ultimi mesi. La notizia ha lasciato sconvolti i fan e i colleghi, molti dei quali ricordano i momenti condivisi sul set. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dello spettacolo e i suoi ammiratori.
Addio a Eric Dane: lo storico interprete di Mark Sloan in Grey's Anatomy si è spento a 53 anni dopo una breve lotta contro la Sla. Il ricordo della carriera e della famiglia. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Eric Dane, l'interprete californiano che ha conquistato il pubblico globale con il fascino e il talento del chirurgo Mark Sloan. L'attore è venuto a mancare all'età di 53 anni, a seguito di una coraggiosa ma rapidissima lotta contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica, malattia che lo aveva colpito poco meno di un anno fa. La notizia della dipartita è stata ufficializzata dalla sua portavoce, la quale ha sottolineato come l'artista abbia vissuto i suoi ultimi momenti nel calore della famiglia, circondato dalla moglie e dalle figlie Billie e Georgia. 🔗 Leggi su 2anews.it
Leggi anche: Eric Dane, addio al dottor Grey’s: l’attore si è spento a 53 anni.
Leggi anche: Tv: è morto l'attore Eric Dane, il 'McSteamy' di Grey's Anatomy aveva 53 anniLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Addio a Eric Dane, attore protagonista di Grey's Anatomy e Euphoria; Addio a Eric Dane, l'attore di Grey's Anatomy ed Euphoria aveva 53 anni; Eric Dane è morto a 53 anni, l’addio a Mark Sloan del cast di Grey’s Anatomy; Eric Dane morto a 53 anni, addio al dottor Sloan di Grey’s Anatomy.
Addio a Eric Dane. La star di Grey's Anatomy ed Euphoria ci ha lasciati: aveva 53 anni e da tempo lottava contro la SlaEric Dane, l'indimenticabile dottor Mark Sloan di Grey’s Anatomy e il Cal Jacobs di Euphoria, si è spento a 53 anni dopo una lunga battaglia contro la Sla. Attore amatissimo, aveva scelto di trasforma ... vanityfair.it
Eric Dane morto a 53 anni, addio al volto di Grey’s AnatomyL’attore era noto per il ruolo di Mark Sloan nella celebre serie medica americana. Aveva annunciato nel 2025 la diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica. Negli ultimi giorni, accanto a lui c’erano la ... altoadige.it
Una notizia terribile ragazzi…Stanotte è morto Eric Dane L’attore, noto per il suo ruolo in Grey’s Anatomy, aveva 53 anni. Da circa un anno Eric stava combattendo con la SLA. Sono senza parole - facebook.com facebook
E' morto l'attore Eric Dane, era il "dottor bollore "di Grey's Anatomy x.com