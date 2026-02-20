Eric Dane, noto per aver interpretato Mark Sloan in Grey’s Anatomy, è morto a 53 anni a causa di una battaglia contro la Sla. L’attore si è spento nella sua casa, circondato dalla famiglia, dopo una malattia che lo ha colpito negli ultimi mesi. La notizia ha lasciato sconvolti i fan e i colleghi, molti dei quali ricordano i momenti condivisi sul set. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dello spettacolo e i suoi ammiratori.

Addio a Eric Dane: lo storico interprete di Mark Sloan in Grey's Anatomy si è spento a 53 anni dopo una breve lotta contro la Sla. Il ricordo della carriera e della famiglia. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Eric Dane, l'interprete californiano che ha conquistato il pubblico globale con il fascino e il talento del chirurgo Mark Sloan. L'attore è venuto a mancare all'età di 53 anni, a seguito di una coraggiosa ma rapidissima lotta contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica, malattia che lo aveva colpito poco meno di un anno fa. La notizia della dipartita è stata ufficializzata dalla sua portavoce, la quale ha sottolineato come l'artista abbia vissuto i suoi ultimi momenti nel calore della famiglia, circondato dalla moglie e dalle figlie Billie e Georgia. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Eric Dane: addio al volto di “McSteamy”, l’attore si è spento a 53 anni

