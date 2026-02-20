Lutto Addio a Vanni Chiadini colonna dell’Uisp

Vanni Chiadini, figura chiave nel movimento sportivo amatoriale di Forlì, è morto ieri all’età di 80 anni. La causa del decesso è stata una lunga malattia, che ha portato alla sua scomparsa dopo anni di dedizione e impegno. Chiadini ha contribuito a sviluppare numerose iniziative sportive locali, coinvolgendo molte persone. La sua perdita lascia un vuoto nel mondo del volontariato sportivo della città. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento difficile.

Addio a Vanni Chiadini, importante dirigente per il movimento amatoriale sportivo forlivese spentosi ieri all’età di 80 anni compiuti da poco. Chiadini è stato la trave portante del mondo del calcio della Uisp di Forlì. All’ente di promozione sportiva Chiadini, che in precedenza aveva dato il suo contributo alla società calcistica della Cava e al gruppo sportivo del Bar Firenze, per quasi cinquant’anni aveva dedicato la sua attività quale responsabile della Lega Calcio Uisp Forlì gestendo il campionato Amarori e, in particolare, quello romagnolo dell’Over 35, giunto quest’anno alla 31ª edizione, manifestazione che comprende i club di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lutto. Addio a Vanni Chiadini, colonna dell’Uisp Leggi anche: Calcio in lutto: addio a Bruno Baveni, colonna del Genoa Leggi anche: Diocesi in lutto: addio a padre Silvio Fedi, sacerdote cappuccino e colonna della parrocchia Santissima Trinità Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lutto. Addio a Vanni Chiadini, colonna dell’Uisp; Lutto a Livorno, è morto Federico Frusciante: critico cinematografico e storico titolare di Videodrome, aveva 52 anni. Forlì. Addio a Vanni Chiadini, colonna della Uisp forliveseSi è spento ieri all’età di 80 anni Vanni Chiadini, figura storica dello sport forlivese e colonna portante della Uisp (Unione italiana sport per ... corriereromagna.it