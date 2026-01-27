Diocesi in lutto | addio a padre Silvio Fedi sacerdote cappuccino e colonna della parrocchia Santissima Trinità

La diocesi piange la scomparsa di padre Silvio Fedi, sacerdote cappuccino e figura di riferimento per la comunità della parrocchia Santissima Trinità di Livorno. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione e cordoglio per tutta la comunità locale.

Livorno piange la scomparsa di frà Silvio Fedi, sacerdote cappuccino e colonna della parrocchia della Santissima Trinità di piazza Gavi. Come riportato dal giornale della Diocesi, padre Fedi, musicista e direttore del coro, era malato da tempo e dall’inizio dell’anno si trovava ricoverato.🔗 Leggi su Livornotoday.it

La comunità di Baronissi si stringe intorno alla perdita di Padre Antonio, sacerdote del Convento della Santissima Trinità.

