Lunedì 23 febbraio al Senato la conferenza stampa Per un Libano democratico e sovrano

Il Libano affronta una crisi politica e sociale sempre più complessa, e questa mattina si terrà una conferenza stampa al Senato per chiedere azioni concrete. L’evento si svolgerà alle 11:30 nella Sala

Lunedì 23 febbraio, alle ore 11:30, presso la Sala "Caduti di Nassirya" di Palazzo Madama, si terrà la conferenza stampa dal titolo "Per un Libano democratico e sovrano". L'iniziativa, promossa dalla Senatrice Stefania Craxi, Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, intende accendere i riflettori sulla delicata fase di transizione che sta attraversando il Paese dei Cedri. L'evento giunge in un momento di svolta geopolitica. La recente caduta del regime siriano e il progressivo indebolimento dell'influenza iraniana hanno drasticamente ridotto la capacità di condizionamento di Hezbollah sulle istituzioni libanesi.🔗 Leggi su Iltempo.it

