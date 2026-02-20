Lunedì 23 febbraio al Senato la conferenza stampa Per un Libano democratico e sovrano
Il Libano affronta una crisi politica e sociale sempre più complessa, e questa mattina si terrà una conferenza stampa al Senato per chiedere azioni concrete. L’evento si svolgerà alle 11:30 nella Sala
Lunedì 23 febbraio, alle ore 11:30, presso la Sala "Caduti di Nassirya" di Palazzo Madama, si terrà la conferenza stampa dal titolo "Per un Libano democratico e sovrano". L'iniziativa, promossa dalla Senatrice Stefania Craxi, Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, intende accendere i riflettori sulla delicata fase di transizione che sta attraversando il Paese dei Cedri. L'evento giunge in un momento di svolta geopolitica. La recente caduta del regime siriano e il progressivo indebolimento dell'influenza iraniana hanno drasticamente ridotto la capacità di condizionamento di Hezbollah sulle istituzioni libanesi.🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Papa Leone rientra a Roma dal viaggio in Turchia e Libano. La Conferenza stampa sull’aereo
Leggi anche: HELLWATT FESTIVAL: svelata in conferenza stampa la line-up parziale, lunedì nuovi annunciVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Rinnovo GPS 2026/2027 e 2027/2028, dalle 12 di lunedì 23 febbraio al via le istanze di inserimento e aggiornamento; Rinvio del Consiglio Comunale a lunedì 23 febbraio; Esecuzione lavori Arco di Cristo Re: i provvedimenti viari da lunedì 23 febbraio sino al 7/3/2026; Docenti: aggiornamento GPS 2026-2028, domande da lunedì 23 febbraio al 16 marzo.
Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 23 febbraio 2026: torna Ornella e Raffaele tremaLe trame di Un Posto al Sole per lunedì 23 febbraio 2026: tra ritorni e partenze a Palazzo Palladini, Cristina si trasferisce dal padre mentre Raffaele e Ornella affrontano la loro crisi ... libero.it
Un posto al sole, le anticipazioni dal 23 al 27 febbraio 2026: il Festival fa litigare il castLe trame di Un Posto al Sole per la settimana dal 23 al 27 febbraio 2026: ritorni e partenze a Palazzo, il recupero di Cristina e tensioni familiari e sentimentali in primo piano ... libero.it
Una festa per Rinascita! Lunedì 23 febbraio vi aspettiamo al Vinile dalle ore 18.30 per presentare la rivista Rinascita, che sta prendendo sempre più forma. Politica, cultura, idee, dibattiti, confronti, interviste: Rinascita ne sarà ricchissima, con lo sguardo rivolto - facebook.com facebook