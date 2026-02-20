Lunedì 23 febbraio al Senato la conferenza stampa Per un Libano democratico e sovrano

Da iltempo.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Libano affronta una crisi politica e sociale sempre più complessa, e questa mattina si terrà una conferenza stampa al Senato per chiedere azioni concrete. L’evento si svolgerà alle 11:30 nella Sala

Lunedì 23 febbraio, alle ore 11:30, presso la Sala "Caduti di Nassirya" di Palazzo Madama, si terrà la conferenza stampa dal titolo "Per un Libano democratico e sovrano". L'iniziativa, promossa dalla Senatrice Stefania Craxi, Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, intende accendere i riflettori sulla delicata fase di transizione che sta attraversando il Paese dei Cedri. L'evento giunge in un momento di svolta geopolitica. La recente caduta del regime siriano e il progressivo indebolimento dell'influenza iraniana hanno drasticamente ridotto la capacità di condizionamento di Hezbollah sulle istituzioni libanesi.🔗 Leggi su Iltempo.it

luned236 23 febbraio al senato la conferenza stampa per un libano democratico e sovrano
© Iltempo.it - Lunedì 23 febbraio al Senato la conferenza stampa “Per un Libano democratico e sovrano”

Leggi anche: Papa Leone rientra a Roma dal viaggio in Turchia e Libano. La Conferenza stampa sull’aereo

Leggi anche: HELLWATT FESTIVAL: svelata in conferenza stampa la line-up parziale, lunedì nuovi annunci

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Rinnovo GPS 2026/2027 e 2027/2028, dalle 12 di lunedì 23 febbraio al via le istanze di inserimento e aggiornamento; Rinvio del Consiglio Comunale a lunedì 23 febbraio; Esecuzione lavori Arco di Cristo Re: i provvedimenti viari da lunedì 23 febbraio sino al 7/3/2026; Docenti: aggiornamento GPS 2026-2028, domande da lunedì 23 febbraio al 16 marzo.

lunedì 23 febbraio alUn posto al sole, le anticipazioni di lunedì 23 febbraio 2026: torna Ornella e Raffaele tremaLe trame di Un Posto al Sole per lunedì 23 febbraio 2026: tra ritorni e partenze a Palazzo Palladini, Cristina si trasferisce dal padre mentre Raffaele e Ornella affrontano la loro crisi ... libero.it

Un posto al sole, le anticipazioni dal 23 al 27 febbraio 2026: il Festival fa litigare il castLe trame di Un Posto al Sole per la settimana dal 23 al 27 febbraio 2026: ritorni e partenze a Palazzo, il recupero di Cristina e tensioni familiari e sentimentali in primo piano ... libero.it