Papa Leone rientra a Roma dal viaggio in Turchia e Libano La Conferenza stampa sull’aereo

Concluso il primo viaggio apostolico di papa Leone XIV in Turchia e Libano. Poco fa il rientro a Roma del Pontefice, partito nel primo pomeriggio da Beirut. Sul volo di rientro si è svolta la consueta conferenza stampa ad alta quota, con numerosi temi affrontati, dalla pace in Medio Oriente alla situazione in Ucraina. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone rientra a Roma dal viaggio in Turchia e Libano. La Conferenza stampa sull’aereo

Vatican News. . Dopo la Messa presieduta da #PapaLeoneXIV al porto di Beirut, le testimonianze dei religiosi sul suo primo viaggio apostolico in #Libano. Pace, unità, fratellanza, futuro: un messaggio che nessuno potrà dimenticare. #VaticanNewsIT Leggi l'a - facebook.com Vai su Facebook

"Papa Leone dà voce a chi non ha voce" La visita del Pontefice in #Libano accende la speranza dei cristiani in #MedioOriente "Un dialogo che unisce, una nuova umanità che guarda al futuro con occhi di speranza". Intervengono a @chiesatv2000: Arcivesco Vai su X

Papa Leone è rientrato a Roma. Missione di pace compiuta in Turchia e Libano. Cinque giorni ad alta intensità - Ai giovani dei due Paesi mediorientali ha detto: ”Avete il dono del tempo, usatelo per sognare e costruire la pace” ... blitzquotidiano.it scrive

Papa: gli ultimi impegni a Beirut, poi rientra - Da qui, nel pomeriggio di oggi, Leone rientra a Roma, dopo gli ultimi impegni: la preghiera sul luogo dell' esplosione nel porto di Beirut (2020); visita all'ospedale de la Croix, tra i più grandi ... Lo riporta rainews.it

Leone XIV: partito da Beirut per Roma, il telegramma al presidente del Libano - Al termine della Cerimonia di Congedo, il Papa è salito a bordo di un A320neo di ITA Airways ed è partito alle 13. Secondo agensir.it

Papa Leone XIV al rientro da Turchia e Libano: «I miei contatti con Trump e Netanyahu per una pace sostenibile e duratura» - Sul volo di ritorno il Pontefice auspica un dialogo fra cristiani e musulmani «in maniera che si aiutino e integrino a vicenda. msn.com scrive

LA SITUAZIONE / PAPA LEONE IN LIBANO, LA PREGHIERA A BEIRUT E IL RIENTRO A ROMA IN GIORNATA (2) - Al termine della preghiera ha deposto una ghirlanda e ha salutato i sopravvissuti e familiari delle vittime, per poi dirigersi in papamobile al Beirut Waterfront, dove ha preso parte all ... Secondo 9colonne.it

Viaggio Papa in MediOriente, dopo la visita all’Ospedale de la Croix di Beirut il rientro a Roma - Abbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla Privacy. Come scrive primapress.it