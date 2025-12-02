Papa Leone rientra a Roma dal viaggio in Turchia e Libano La Conferenza stampa sull’aereo

Concluso il primo viaggio apostolico di papa Leone XIV in Turchia e Libano. Poco fa il rientro a Roma del Pontefice, partito nel primo pomeriggio da Beirut. Sul volo di rientro si è svolta la consueta conferenza stampa ad alta quota, con numerosi temi affrontati, dalla pace in Medio Oriente alla situazione in Ucraina. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

