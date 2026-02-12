Gli organizzatori hanno annunciato la prima parte della line-up dell’HELLWATT FESTIVAL, che si terrà dal 4 al 18 luglio 2026 alla RCF Arena di Reggio Emilia. La conferenza stampa ha svelato alcuni dei nomi che saliranno sul palco, ma nuovi annunci sono in arrivo lunedì. L’evento promette di essere molto più di una semplice festa musicale, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza più ampia e coinvolgente.

Dopo oltre un anno di lavoro, dal 4 al 18 luglio 2026 la RCF Arena di Reggio Emilia ospiterà l’ HELLWATT FESTIVAL, un evento che promette di andare ben oltre la classica manifestazione musicale. Presentandolo in conferenza stampa, questa mattina, gli organizzatori hanno paragonato l’evento a una vera e propria esperienza immersiva, che non si limita al singolo concerto, ma propone al pubblico un viaggio avveniristico tra musica e tecnologia che inizierà a mezzogiorno e continuerà fino a tarda notte. La direzione della produzione è affidata a Vittorio Dellacasa, executive production manager che, forte della propria esperienza internazionale, maturata in grandi produzioni, eventi globali e collaborazioni con artisti e organizzazioni di primo piano, non ha paura di osare, e ha intenzione di portare l’evento al livello (e oltre) dei grandi festival internazionali, da Tomorrowland al Coachella. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - HELLWATT FESTIVAL: svelata in conferenza stampa la line-up parziale, lunedì nuovi annunci

Approfondimenti su HELLWATT FESTIVAL

Marco Ottolini è stato nominato nuovo direttore sportivo della Juventus.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su HELLWATT FESTIVAL

Argomenti discussi: Con Kanye West ed Hellwatt Festival si rianima il palinsesto della Rcf Arena.

Hellwatt Festival in luglio a Reggio Emilia con Kanye West e ospiti topNon ci sarà solo il rapper Ye-Kanye West ad animare la prima edizione di Hellwatt Festival, in programma alla Rcf Arena di Reggio Emilia - la venue per concerti immersa nel verde più grande d'Europa - ... ansa.it

L’Hellwatt Festival annuncia parte della line up: dopo Kanye West, anche Ozuna, Rita Ora e DJ SnakeL'Hellwatt Festival, dopo Kanye West, ha svelato parte della lineup del mega evento che animerà la RCF Arena di Reggio Emilia: tutte le info ... billboard.it

Hellwatt Festival 2026 a Reggio Emilia: tre weekend di musica, arte e tecnologia con performance, installazioni e talk. #HellwattFestival #ReggioEmilia #musica #arte megamodo.com/hellwatt-festi… x.com

Hellwatt Festival: la conferenza stampa che presenta cast e programma alla Rcf Arena Campovolo di Reggio Emilia facebook