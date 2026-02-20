L' Umbria in piazza per l' Ucraina | l' appello di Ora! a forze politiche e società civile

L’Umbria si mobilita per sostenere l’Ucraina: questa è la causa che ha spinto Ora! a organizzare una manifestazione. Il 24 febbraio, in vista del quarto anniversario dell’invasione russa, cittadini e associazioni si raduneranno in piazza per chiedere pace e aiuto concreto. Un corteo partirà da piazza Italia alle 17, portando bandiere e striscioni. L’obiettivo è coinvolgere anche le forze politiche e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crisi in corso. La partecipazione si preannuncia numerosa e determinata.

La manifestazione di svolgerà martedì 24 febbraio, giorno del quarto anniversario dall'inizio del conflitto, alle ore 18 in piazza Italia a Perugia Il prossimo martedì 24 febbraio sarà il 4° anniversario dell'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina. Per quella giornata è in programma, alle ore 18 in piazza Italia a Perugia, una manifestazione della comunità ucraina, alla quale parteciperà il partito Ora! “per esprimere il proprio sostegno al Paese e alla sua lotta per l’autodeterminazione”. "L’appello - scrive il Coordinatore regionale di Ora! Umbria Giorgio Pablo Vallasciani - è rivolto a tutte le forze politiche che hanno sostenuto finora l’Ucraina, da Fratelli d’Italia al Partito Democratico: scendete in piazza, mettete da parte le distanze politiche e mostrate solidarietà e rispetto, insieme a noi, a un popolo che sta difendendo l’Europa e che sta pagando un prezzo altissimo per la propria libertà.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

