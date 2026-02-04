Riforma pericolosa o Modernizzazione necessaria | in Umbria si mobilita la società civile per il voto sulla giustizia

La campagna referendaria si scalda anche in Umbria. La società civile si muove, con comitati e incontri pubblici, per preparare il voto del 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia. La discussione si fa più viva e coinvolge cittadini di tutte le età.

La campagna referendaria per il voto del 22 e 23 marzo sulla riforma costituzionale della giustizia prende forma anche in Umbria, con la nascita di comitati territoriali e iniziative pubbliche. Da un lato, un fronte trasversale di associazioni, sindacati e partiti si è unito nel Comitato Società.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

A Bari è stato costituito il Comitato per il Sì al Referendum sulla Giustizia, in vista delle votazioni del 22 e 23 marzo.

Riforma pericolosa o Modernizzazione necessaria: in Umbria si mobilita la società civile per il voto sulla giustiziaA Perugia presentato il Comitato Società Civile per il No: oltre 30 sigle tra Anpi, Cgil, Pd, M5S e Legambiente. Il costituzionalista Mauro Volpi: Smantella l'indipendenza della magistratura. Rispon ... perugiatoday.it

Scontro sulla riforma della giustizia. Costa: «Necessaria». Gianassi: «Pericolosa»Convegni, dibattiti, e soprattutto posizioni social. Il tema ha diversi livelli: uno prettamente tecnico, l'altro politico. Al centro c'è la riforma costituzionale della giustizia, quella comunemente ... quotidianodipuglia.it

Giustizia, il "No" di Henry John Woodcock: "Riforma pericolosa, si rischia una magistratura forte con i deboli" Venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 18:00 presso la Sala delle Colonne nel Complesso SS. Trinità e Paradiso di #VicoEquense, confronto promosso facebook

Posso dire la stessa cosa di lei No, perché non la conosco. Io sono contrario alla separazione delle carriere e persino delle funzioni dei magistrati, perché ritengo un valore aggiunto fare entrambe le esperienze. Nel merito trovo questa riforma sbagliatissima x.com