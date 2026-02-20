Jennifer Garner e Angourie Rice tornano sul set per la seconda stagione della serie tratta dai romanzi di Laura Dave. La causa principale è la grande richiesta dei fan, desiderosi di vedere nuovi sviluppi e scene più intense. La produzione ha deciso di aggiungere più azione e momenti emotivi, rendendo la storia più coinvolgente. Le attrici si preparano a interpretare personaggi sempre più complessi, mentre le riprese continuano nelle location di Vancouver. La serie si prepara a sorprendere gli spettatori con un ritmo più rapido e emozionante.

Jennifer Garner e Angourie Rice ancora protagonista della serie tratta dai romanzi di Laura Dave. Più azione e più emotività, per una seconda stagione nettamente migliore della prima. Su Apple TV. La consueta cura per una serie Apple TV unita a un nuovo spunto capace di penetrare (abbastanza) in profondità. Uno schema sicuramente più avvincente, che ha migliorato sensibilmente - e non era scontato - un materiale narrativo di per sé interessante che, al netto della fattura, subiva una certa oscillazione nel corso della prima stagione, uscita nel 2023. Ma ora tutto cambia, o quasi: L'ultima cosa che mi ha detto torna in streaming con una seconda stagione che rilegge direttamente il romanzo sequel The First Time I Saw Him di Laura Dave.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - L'ultima cosa che mi ha detto 2, recensione: tutto cambia. Anzi, migliora

