L’ultima cosa che mi ha detto | Apple TV pubblica il trailer della seconda stagione

Apple TV ha diffuso il trailer della seconda stagione di L’ultima Cosa Che Mi Ha Detto, la serie thriller con Jennifer Garner protagonista e produttrice esecutiva. La nuova stagione di L’ultima cosa che mi ha detto sarà ambientata cinque anni dopo gli eventi della prima: Owen ( Nikolaj Coster-Waldau ) riappare improvvisamente dopo anni di latitanza, costringendo Hannah ( Jennifer Garner ) e la figliastra Bailey ( Angourie Rice ) a una corsa contro il tempo per riunire la famiglia prima che il passato le raggiunga. Il trailer alterna momenti di tensione familiare, inseguimenti, misteri irrisolti e un’atmosfera di minaccia costante, con un ritmo serrato che promette suspense e colpi di scena emotivi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

