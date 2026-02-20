Lukas Hofer dopo la mass start | Gara complicata per il vento non ho gestito bene

Lukas Hofer ha concluso la mass start di biathlon maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con una posizione deludente, arrivando 25º. La gara si è rivelata difficile a causa del vento forte, che ha complicato la gestione delle raffiche. Hofer ha commesso troppi errori al poligono, compromettendo il risultato finale. Dopo la gara, l’atleta ha spiegato che ha avuto difficoltà a mantenere la concentrazione in condizioni così difficili.

Una gara non eccezionale per Lukas Hofer. L'azzurro non è andato oltre la venticinquesima posizione in occasione della mass start di biathlon maschile valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, risultato maturato a causa di troppi errori al poligono. Gara imprecisa per l'italiano (1-1-4-2), il quale però può fregiarsi di una statistica significativa, in quanto diventato il biathleta con più presenze olimpiche in assoluto, ovvero 28, una in più rispetto a Simon Eder (27) e due invece su Ole Einar Bjørndalen (26). Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Brunico ha commentato quanto fatto: " E' stata una gara abbastanza complicata per il vento, ma lo è stata per tutti – ha detto Hofer – A terra mi sono capitati quei due errori che ti portano via dal gruppo.