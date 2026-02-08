Lukas Hofer torna a parlare dopo anni difficili. In un’intervista, il biatleta italiano dice di aver fatto bene a resistere e di aver ottenuto alla fine una medaglia speciale. Ricorda i Mondiali di Anterselva del 2020, quando arrivò secondo nella staffetta mista. Quattro anni di fatica, ma alla fine la soddisfazione è arrivata.

Lukas Hofer e il destino: alla fine, forse, c’è anche quello. Ad Anterselva, nei Mondiali 2020, c’era stato per lui l’argento nella staffetta mista. E oggi, ancora ad Anterselva, alle Olimpiadi di Milano Cortina, ancora argento, ancora nella staffetta mista. Per uno dei veterani della spedizione azzurra un cammino che si apre col sorriso. Queste le parole raccolte dalla FISI: “ Gli ultimi quattro anni sono stati tosti e questa medaglia oggi è speciale: mi fa capire che ho fatto bene a tenere duro e a non mollare. Sono riuscito a difendermi su un giro così corto che alla mia età non è facile da gestire rispetto ai più giovani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lukas Hofer: “Ultimi quattro anni tosti, medaglia speciale. Ho fatto bene a tenere duro”

Lukas Hofer torna in gara ai Giochi di Milano Cortina con l’obiettivo di conquistare la sua terza medaglia olimpica.

A Oberhof, Lukas Hofer ha mostrato una buona forma, nonostante un errore nell’ultima fase.

Coppa del Mondo, impresa di Hofer: sul podio dopo quattro anniDopo quasi 4 anni Lukas Hofer è tornato sul podio di una Coppa del Mondo di biathlon, concludendo terzo la short individual che ha aperto la tappa di Nove Mesto (Repubblica Ceca). Ad oltre 36 anni, ... gazzetta.it

Medaglia d'argento per la staffetta mista del biathlon. Il quartetto azzurro composto da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi hanno chiuso al secondo posto nella 4X6 km alle spalle della Francia. #IlMessaggero #MilanoCortina202 facebook

Argento per l’Italia nella staffetta mista del biathlon! Sesta medaglia per l’Italia grazie al quartetto della staffetta mista del biathlon! Una grande prestazione degli azzurri Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi. x.com