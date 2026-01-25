LIVE Biathlon Mass start maschile Nove Mesto 2026 in DIRETTA | due errori a terra per Giacomel bene Hofer

Segui in tempo reale la gara di Biathlon Mass start maschile a Nove Mesto 2026. Durante la competizione, Giacomel ha commesso due errori a terra, mentre Hofer si è distinto positivamente. Clicca sul link per aggiornamenti costanti sulla prova, che prosegue con attenzione e precisione. La diretta fornisce tutte le informazioni necessarie per seguire l’andamento degli atleti in questa tappa del circuito.

15:38 Atleti che arrivano al terzo poligono, il primo in piedi. La nebbia si infittisce. 15:37 Giacomel è già decimo a 17 secondi dalla vetta. 15:36 Gran rimonta del francese Jacquelin, che cerca di rientrare sulla testa. 15:35 Riesce ad accodarsi l'americano Wright. In 4 al comando. 15:35 Accelerazione prepotente di Samuelsson, che si porta dietro Perrot ed un ottimo Lukas Hofer. Dietro un piccolo buco. 15:34 La situazione. In 7 al comando, ovvero Perrot (FRA), Samuelsson (SWE), Aspenes (NOR), Wright (USA), Hofer (ITA), Emilien Claude (FRA) e Pfund (GER).

