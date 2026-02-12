I Dallas Mavericks dovranno fare a meno di Luka Doncic nella partita contro i Los Angeles Lakers. L’azzurro non scenderà in campo perché sta ancora recuperando da uno stiramento al bicipite. I tifosi attendono di vedere come i Mavericks reagiranno senza il loro protagonista.

Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks si preparano a una sfida decisiva senza Luka Doncic, che continua il percorso di recupero da uno stiramento al bicipite femorale. L’assenza prolungata rimane al centro dell’attenzione, mentre la squadra monitora i progressi e valuta tempi e condizioni per eventuali aggiornamenti sul rientro. Il club ha annunciato che Doncic non parteciperà all’incontro, saltando per la quarta partita di fila a causa dell’infortunio. Secondo ESPN, l’atleta sta progredendo nel percorso di riabilitazione e potrebbe trovare spazio nell’All-Star Game di domenica, con una possibile partecipazione al World Team. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Luka Don?i? salta i Mavericks contro i Los Angeles Lakers

Approfondimenti su Luka Doncic

In questa partita, Luka Doncic ha dimostrato tutta la sua abilità, contribuendo in maniera decisiva alla vittoria dei Los Angeles Lakers contro i Chicago Bulls.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Luka Doncic PostGame Interview | Dallas Mavericks vs Los Angeles Lakers

Ultime notizie su Luka Doncic

Argomenti discussi: Los Angeles Lakers, Luka Don?i? salta i Dallas Mavericks; NBA, ufficiale: Doncic salta il match tra Lakers e Golden State Warriors. I tempi di recupero; Si interrompe un'altra leggendaria striscia record di LeBron James; NBA, ufficiale: Doncic salta anche il match tra Los Angeles Lakers e Oklahoma City Thunder. Tornerà prima dell’All-Star Game?.

Luka Doncic salterà la seconda partita consecutiva lunedì con i LakersLa stella dei Los Angeles Lakers Luka Don?i? salterà anche la partita di lunedì, la seconda consecutiva, mentre continua a fare i conti con una distrazione al bicipite femorale ... pianetabasket.com

Secondo The Athletic, Luka Doncic farebbe parte di un gruppo di investitori guidato dall’ex GM NBA Donnie Nelson che vuole creare una franchigia a Roma, per la nuova lega NBA Europe (prevista per il 2027). Il piano partirebbe dall’acquisto della licenza di - facebook.com facebook