Luka Don?i? salta i Mavericks contro i Los Angeles Lakers

I Dallas Mavericks dovranno fare a meno di Luka Doncic nella partita contro i Los Angeles Lakers. L’azzurro non scenderà in campo perché sta ancora recuperando da uno stiramento al bicipite. I tifosi attendono di vedere come i Mavericks reagiranno senza il loro protagonista.

Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks si preparano a una sfida decisiva senza Luka Doncic, che continua il percorso di recupero da uno stiramento al bicipite femorale. L’assenza prolungata rimane al centro dell’attenzione, mentre la squadra monitora i progressi e valuta tempi e condizioni per eventuali aggiornamenti sul rientro. Il club ha annunciato che Doncic non parteciperà all’incontro, saltando per la quarta partita di fila a causa dell’infortunio. Secondo ESPN, l’atleta sta progredendo nel percorso di riabilitazione e potrebbe trovare spazio nell’All-Star Game di domenica, con una possibile partecipazione al World Team. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

