Luigi Gallo è il nuovo direttore dei musei dell’Emilia Romagna | Ho tanti progetti per valorizzarli

Luigi Gallo è diventato il nuovo direttore dei musei dell’Emilia Romagna, una nomina avvenuta dopo che ha lasciato il suo ruolo al Palazzo Ducale di Urbino. La sua esperienza include anche la gestione dei musei marchigiani e temporaneamente di quelli napoletani del Vomero. Gallo ha già annunciato di voler sviluppare progetti concreti per mettere in mostra le collezioni regionali. La decisione mira a rafforzare la promozione culturale e l’attrattiva delle strutture museali della zona. La sua nomina entra in vigore immediatamente.

Bologna, 20 febbraio 2026 – La Pinacoteca di Bologna e i musei nazionali dell' Emilia-Romgna hanno da ieri un nuovo direttore: si tratta di Luigi Gallo, finora alla guida del Palazzo Ducale di Urbino e dei musei marchigiani, nonché (ad interim) dei musei del Vomero a Napoli. Romano, storico dell'arte, 59 anni, vanta un curriculum diversificato, dalla docenza alla curatela, dalla saggistica alla ricerca fino agli ultimi anni trascorsi appunto nella galleria marchigiana. Lo incontriamo all'indomani della nomina, arrivata nella serata di mercoledì. Gallo, cosa rappresenta questo incarico per lei? «Sono onorato di essere stato nominato e riconoscente nei confronti di chi mi ha scelto avendo fiducia in me.