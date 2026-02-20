Luigi Gallo direttore a Bologna | Urbino e Barocci mi mancheranno

Mercoledì sera, Luigi Gallo ha annunciato che lascerà il suo ruolo di direttore alla Galleria Nazionale di Urbino per assumere una nuova posizione a Bologna. La decisione deriva dalla proposta di un incarico più sfidante che Gallo ha deciso di accettare. Durante l'ultimo anno, sotto la sua guida, la galleria ha visto aumentare le visite e ha aperto nuove mostre dedicate a Barocci. Gallo ha ricordato con affetto i suoi anni trascorsi in Urbino e la forte connessione con il patrimonio artistico locale.

La notizia è arrivata mercoledì in tarda serata: la guida della Galleria Nazionale, il direttore Luigi Gallo, si trasferirà a Bologna. Lo storico dell'arte, direttore del museo urbinate e di quelli marchigiani dal 2020, ha partecipato alla selezione del ministero per varie direzioni in giro per l'Italia, ottenendo la guida della Pinacoteca Nazionale di Bologna e dei musei emiliano romagnoli. Lo abbiamo incontrato ieri, nel suo ufficio di piazza Rinascimento, immerso ancora nei tanti progetti, dossier e cantieri in corso. Direttore, sta ancora lavorando a pieno ritmo. Non se l'aspettava? "Cerco sempre di concentrarmi sul presente, per cui non ci pensavo concretamente fino a che non ho ricevuto la comunicazione.