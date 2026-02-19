Luigi Gallo nominato direttore

Luigi Gallo ha preso il ruolo di direttore dei Musei nazionali di Bologna, scelto dopo una lunga selezione. La sua nomina deriva dalla volontà di rafforzare la gestione culturale nella regione. Gallo ha già lavorato nel settore museale, portando con sé una vasta esperienza nel curare mostre e promuovere il patrimonio artistico locale. Ora si occuperà di coordinare le attività e aumentare l’attrattiva delle esposizioni. La sua nomina sarà valida per i prossimi anni, con l’obiettivo di migliorare l’offerta culturale.

Luigi Gallo è il nuovo direttore dei Musei nazionali di Bologna-Direzione regionale Musei nazionali Emilia Romagna. Dicitura complessa per un incarico che lo è altrettanto, voluta dall'ultima riforma ministeriale, che accorpa di fatto in un unico istituto realtà molto diverse, che vanno dalla Pinacoteca nazionale di Bologna, all'abbazia di Pomposa e al Museo archeologico di Sarsina, ma anche la Fortezza di San Leo a Rimini, il Castello di Canossa e altro ancora. L'incarico, dal momento della riforma è stato assolto ad interim da Costantino D'Orazio, già direttore della Galleria nazionale dell'Umbria.