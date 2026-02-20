Di Maio professore onorario del King’s College di Londra

Luigi Di Maio ha ricevuto una nomina importante: diventa professore onorario al King’s College di Londra. La sua nomina deriva dal suo impegno nel settore internazionale e dalla sua esperienza politica, che ora valorizza anche nel mondo accademico. Durante una cerimonia ufficiale, il professore ha sottolineato come questa opportunità gli permetterà di approfondire temi di sicurezza e geopolitica. La nomina sarà valida per i prossimi tre anni e include la possibilità di collaborare con studenti e ricercatori. Di Maio continuerà a partecipare a conferenze in Europa.

Luigi Di Maio ha annunciato una prestigiosa aggiunta alla sua già ricca collezione di poltrone: l'ex M5s è stato infatti nominato professore onorario al Dipartimento di studi sulla difesa del King's College di Londra, nella facoltà di Scienze sociali. «Assumerò questo nuovo incarico con l'obiettivo di contribuire al dialogo sulla sicurezza internazionale, sulle relazioni Europa-Golfo e sulle dinamiche geopolitiche», ha scritto Di Maio su LinkedIn: «Una nuova sfida. Sempre la stessa passione». Luigi Di Maio (Imagoeconomica). Tutti gli incarichi di Di Maio. Celebrando l'approvazione del Reddito di Cittadinanza, da ministro del Lavoro (e dello Sviluppo economico) Di Maio nel 2018 aveva annunciato l'abolizione della povertà.