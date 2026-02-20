Luigi Di Maio professore onorario al King' s College di Londra per parlare di geopolitica ma non sarà pagato

Luigi Di Maio ha ottenuto il titolo di professore onorario al King's College di Londra, a seguito di una conferenza sulla geopolitica. La nomina deriva dalla sua esperienza nel settore e dalla richiesta di partecipare a un ciclo di incontri accademici. Di Maio parteciperà senza ricevere compensi e senza impegni di insegnamento ufficiali. La decisione ha suscitato curiosità tra gli studenti, che potranno ascoltare le sue analisi direttamente dall’esperto. La sua presenza si inserisce in un programma di incontri con esperti internazionali.

Luigi Di Maio sale in cattedra. L'ex ministro degli Esteri dei governi Conte e Draghi, infatti, è stato nominato professore onorario al King's College di Londra, trattando di difesa, sicurezza e politiche pubbliche. Nel suo ruolo da "Honorary Professor", incarico assunto dal gennaio 2026, l'ex leader M5s terrà lezioni e seminari periodici, insieme ai docenti titolari di cattedra. Una nuova sfida per Di Maio, che dopo l'uscita dalla politica in Italia è diventato inviato speciale dell'Ue nel Golfo Persico. Luigi Di Maio nominato professore onorario a Londra Cosa insegnerà Di Maio al King's College Incarico a titolo gratuito Dal Golfo Persico a Londra Luigi Di Maio nominato professore onorario a Londra La notizia della nomina a "Honorary Professor" al King's College di Londra è stata data dallo stesso Di Maio. Assumerò questo nuovo ruolo con l'obiettivo di contribuire al dialogo sulla sicurezza internazionale, le relazioni Europa-Golfo e le dinamiche geopolitiche, ha scritto sui suoi social l'ex ministro