Luigi Di Maio diventa professore onorario al King's College di Londra | cosa farà nell'ateneo britannico
Luigi Di Maio ha ricevuto il titolo di professore onorario al King's College di Londra, in seguito alla sua collaborazione con il Dipartimento di Studi sulla Difesa. La nomina arriva dopo aver tenuto un ciclo di conferenze sulla geopolitica del Golfo e sulla sicurezza internazionale. L’ex ministro lavorerà anche a progetti di ricerca e incontri con studenti e ricercatori. La sua presenza rafforza i legami tra l’ateneo britannico e le questioni europee.
