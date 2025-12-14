Campi da beach volley e padel ok al progetto
Il progetto di riqualificazione della bocciofila di Loiano trasformerà l’attuale struttura in un nuovo polo sportivo dedicato al beach volley e al padel. L’intervento mira a offrire spazi moderni e funzionali per gli appassionati locali, promuovendo l’attività sportiva e il coinvolgimento della comunità in un’area rinnovata e vivace.
La bocciofila di Loiano cambierà volto e diventerà un polo sportivo con campo da beach volley e padel. Dopo mesi di dubbi e preoccupazioni da parte di chi gestiva la storica bocciofila loianese, e ansia sul futuro dello stabile, la notizia del restyling è arrivata durante una seguitissima riunione alla presenza del sindaco Roberto Serafini e di parte della giunta comunale. L’amministrazione ha presentato il progetto di cambiamento d’uso dell’edificio. I lavori che inizieranno a breve, dureranno tra i quattro e i cinque mesi e prevedono: un campo da beach volley, uno spogliatoio maschile e uno femminile, un’area per la ginnastica, il rifacimento dell’illuminazione interna, l’installazione di un impianto fotovoltaico da 20,4k Wp, un campo da padel esterno, la riqualificazione dell’impianto di riscaldamento e la riqualificazione dell’illuminazione del campo da calcio. Ilrestodelcarlino.it
