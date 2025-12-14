Campi da beach volley e padel ok al progetto

Il progetto di riqualificazione della bocciofila di Loiano trasformerà l’attuale struttura in un nuovo polo sportivo dedicato al beach volley e al padel. L’intervento mira a offrire spazi moderni e funzionali per gli appassionati locali, promuovendo l’attività sportiva e il coinvolgimento della comunità in un’area rinnovata e vivace.

La bocciofila di Loiano cambierà volto e diventerà un polo sportivo con campo da beach volley e padel. Dopo mesi di dubbi e preoccupazioni da parte di chi gestiva la storica bocciofila loianese, e ansia sul futuro dello stabile, la notizia del restyling è arrivata durante una seguitissima riunione alla presenza del sindaco Roberto Serafini e di parte della giunta comunale. L’amministrazione ha presentato il progetto di cambiamento d’uso dell’edificio. I lavori che inizieranno a breve, dureranno tra i quattro e i cinque mesi e prevedono: un campo da beach volley, uno spogliatoio maschile e uno femminile, un’area per la ginnastica, il rifacimento dell’illuminazione interna, l’installazione di un impianto fotovoltaico da 20,4k Wp, un campo da padel esterno, la riqualificazione dell’impianto di riscaldamento e la riqualificazione dell’illuminazione del campo da calcio. Ilrestodelcarlino.it Campi da beach volley e padel, ok al progetto - Il presidente ed ex Bologna calcio, Colomba: "Siamo felici, passo avanti per la comunità" ... msn.com

Campi da padel e beach volley. Ok ai lavori per il centro sportivo - Passione padel, il lungo iter è finito, al via i lavori per i nuovi campi, saranno realizzati in via Trieste, nell’area sportiva che già ospita le tensostrutture comunali. ilgiorno.it

29 Novembre: che energia a Mutina Beach! Il nostro contest ha riempito i campi di sorrisi, sabbia che vola e tanto gioco vero! Squadre miste, spirito di squadra e un clima da #Mutiners puro. Dalle prime battute alle ultime risate, questi scatti raccontano - facebook.com facebook

© Ilrestodelcarlino.it - Campi da beach volley e padel, ok al progetto

BEACH VOLLEY, MEMORIAL SANTA DE FARFALLA.EDIZIONE 28.PADEL NOVITA' ASSOLUTA AL GIUNIC SPORT LAVINAIO

Video BEACH VOLLEY, MEMORIAL SANTA DE FARFALLA.EDIZIONE 28.PADEL NOVITA' ASSOLUTA AL GIUNIC SPORT LAVINAIO Video BEACH VOLLEY, MEMORIAL SANTA DE FARFALLA.EDIZIONE 28.PADEL NOVITA' ASSOLUTA AL GIUNIC SPORT LAVINAIO