Cento nuovi appartamenti con piscina e campi da padel Il progetto che fa infuriare l' oasi di Roma nord
Un nuovo complesso residenziale a Roma Nord propone circa cento appartamenti, accompagnati da servizi come piscina e campi da padel. L’area include box interrati e parcheggi a raso, offrendo soluzioni abitative moderne in un contesto dotato di spazi dedicati al benessere e allo sport. Un progetto che sta suscitando discussioni nella zona, combinando comfort e funzionalità in una delle zone più richieste della città.
Quasi cento appartamenti, un centro sportivo con piscina e campi da padel. Box interrati e parcheggi a raso. Il tutto circondato da un parco privato. È questo l’intervento di rigenerazione edilizia che sta facendo infuriare una parte di Roma nord.In particolare i residenti della Cassia. Quelli. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Campi da beach volley e padel, ok al progetto
Leggi anche: Aprono 6 nuovi campi da padel a Torino Borgo Vittoria: prosegue la rinascita dell’area ex Michelin
: ’ , A partire dal 1° gennaio 2026, con l’avvio dei nuovi Ecomoduli, terminerà l’attività dell’Ecostop sul territorio di Cento. Nel frattempo sono già attivi i nuovi Ecomoduli di Casumaro e D - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.