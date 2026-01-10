Cento nuovi appartamenti con piscina e campi da padel Il progetto che fa infuriare l' oasi di Roma nord

Un nuovo complesso residenziale a Roma Nord propone circa cento appartamenti, accompagnati da servizi come piscina e campi da padel. L’area include box interrati e parcheggi a raso, offrendo soluzioni abitative moderne in un contesto dotato di spazi dedicati al benessere e allo sport. Un progetto che sta suscitando discussioni nella zona, combinando comfort e funzionalità in una delle zone più richieste della città.

