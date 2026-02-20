L’uccisione di Attanasio serviva alla Russia per mettere le mani sulle miniere del Congo | la nuova pista seguita dai legali dei genitori

Secondo i legali dei genitori di Attanasio, il diplomatico italiano ucciso nel 2021, la Russia avrebbe orchestrato il suo omicidio per controllare le miniere del Congo. La tesi si basa su nuovi elementi raccolti durante le indagini, che collegano l’attentato a un piano internazionale. La vicenda si intreccia con la recente offensiva del gruppo armato M23 nel Nord Kivu, che cerca di ottenere il dominio sulle risorse minerarie della zona. La pista suggerisce un collegamento tra interessi esterni e i conflitti locali.

Serviva un casus belli per giustificare l'offensiva del gruppo armato M23 nella regione del Nord Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo. Un'offensiva che aveva lo scopo di rimettere le mani su miniere contese per decenni e ricche di terre rare utili alla costruzione anche di armi ipersoniche. E alla regia di questo piano che ha come atto iniziale il triplice omicidio dell'ambasciatore italiano, Luca Attanasio, del carabiniere di scorta, Vittorio Iacovacci, e dell'autista del Programma Alimentare Mondiale (Pam), Mustapha Milambo, c'era la Russia. È questa la teoria al centro delle indagini svolte da un team investigativo che ha collaborato con la famiglia del diplomatico e con i suoi legali e che Ilfattoquotidiano.

