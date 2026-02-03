Da Massa un grido per il Congo | i genitori dell’ambasciatore Attanasio assassinato ospiti delle 4 M

Da Massa, nel cuore di Palazzo Ducale, una protesta si fa sentire forte e chiara. I genitori dell’ambasciatore Attanasio, ucciso in Congo, sono stati ospiti delle “4 M” e hanno parlato di giustizia e verità. La gente si è radunata per ascoltarli, chiedendo risposte e responsabilità. È un richiamo diretto, senza fronzoli, a fare luce su una vicenda che ha scosso l’Italia e il mondo.

A Massa, nella suggestiva cornice di Palazzo Ducale, si alza un grido che non riguarda solo il Congo, ma tocca l'intera coscienza collettiva. Venerdì 6 febbraio, alle ore 17.30, l'Accademia della Pace, in collaborazione con GazaFuoriFuoco e la CGIL toscana e locale, ospita un incontro dedicato al dramma silenzioso che da oltre vent'anni dilania la Democratica del Congo. L'evento, inserito nel programma delle "4 Mostre per la Palestina", si sposta però su un fronte spesso dimenticato: l'Africa centrale, terra di risorse preziose ma di sofferenza immensa. Al centro dell'attenzione non sono solo le guerre continue, le migrazioni forzate e le violenze sistematiche, ma anche la figura di Luca Attanasio, ambasciatore italiano ucciso il 22 febbraio 2021 in un attacco a Goma, dove era in viaggio con un convoglio umanitario.

