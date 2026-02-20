Lucchese - Il bilancio al turno di sosta I numeri promuovono una Pantera super

La Lucchese si trova al primo posto in classifica dopo il turno di sosta, grazie ai risultati ottenuti finora. La causa principale di questa posizione è il rendimento eccezionale della squadra, che conta 13 vittorie e nessuna sconfitta. La formazione ha segnato 35 gol, il miglior attacco del campionato, e subito solo 11 reti, la miglior difesa. Questi numeri dimostrano che i giocatori di mister Rossi sono in forma e determinati a mantenere il primato. La squadra si prepara alla ripresa con fiducia e ambizione.

I numeri, che di solito, fotografano il cammino di una squadra, parlano chiaro: la Lucchese è prima in classifica perché è la squadra che ha vinto più di tutte (13 volte); quella che ha il miglior attacco (35 gol) e la miglior difesa (11 reti subite); ma, soprattutto, è la squadra tutt’ora imbattuta. Ma ci piace sottolineare una previsione che aveva fatto Sergio Pirozzi alla vigilia del campionato e che si sta rivelando esatta: "Se riusciremo a mantenere la media di due punti a partita, a quota 68 dovrebbe esserci la promozione". Fino a questo momento la Lucchese ha fatto, addirittura, meglio, perché, dopo 25 gare, ha 51 punti, uno in più rispetto alle previsioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

