Lucchese - Rossoneri verso il tour de force Una Pantera Real per restare allo Zenith

La Lucchese è tornata a lavorare per preparare la trasferta di domenica 4 gennaio, contro la Real Cerretese. I rossoneri, dopo le festività natalizie ed il rompete le righe che Pirozzi aveva dato ai suoi ragazzi lunedì scorso – dopo il pareggio contro il Fucecchio – sono tornati a lavorare ieri pomeriggio. Per la prima volta la Lucchese ha sostenuto l’allenamento pomeridiano sul sintetico di Saltocchio, dopo che l’impianto è stato concesso dall’amministrazione comunale, nei giorni prima di Natale, alla società del patron Brunori. Un impianto importantissimo e strategico che permetterà alla squadra di non "affaticare" il manto erboso del "Porta Elisa" che, nelle ultime gare, sempre dopo l’intervento effettuato ad inizio stagione dal Comune, è tornato ad essere verde. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
