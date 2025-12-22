Fucecchio - Lucchese | il pari pirotecnico Una Pantera folle ma campione d’inverno
Fucecchio 2 Lucchese 2 FUCECCHIO (4-4-2): Del Bino; Compagnucci (44’ st Usai), Goretti, Lecceti, Arapi; Pieri, Geniotal, Goretti, Melani; Fiorini (7’ st Agostini), Princiotta (7’ st Cistodoro). (A disp.: Rocchi, Bernahoxha, Cioni, Lamberta, Sgherri, Guerrucci). All.: Manichetti. LUCCHESE (4-3-3): Milan; Venanzi, Pupeschi, Santeramo, Lorenzini (31’ st Onu); Bartolotta (1’ st Colferai), Sansaro (1’ st Russo), Picchi (1’ st Del Rosso); Riad, Camilli, Caggianese (1’ st Piazze). (A disp.: Ennached, Xeka, Rotondo, Ragghianti). All.: Pirozzi. Arbitro: Lachi di Siena (assistenti: Pacini e De Matteis di Empoli). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
