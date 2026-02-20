L' omicidio per errore nel piazzale della concessionaria fissato il processo d’appello
Il processo d’appello per l’omicidio accidentale avvenuto nel piazzale di una concessionaria nel Villaggio Mosè è stato fissato. L’uomo è stato ucciso il 8 luglio scorso, durante un litigio finito in tragedia, davanti a decine di testimoni. La sentenza di primo grado, emessa dal giudice Giuseppa Zampino, ha condannato l’imputato, ma ora si attende la revisione della decisione. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra gli abitanti della zona, che chiedono giustizia. Il procedimento si aprirà nei prossimi mesi in tribunale.
Durante una spedizione punitiva un colpo partì per sbaglio e uccise uno degli aggressori: in primo grado decise due condanne Ucciso per errore nel piazzale davanti alla concessionaria del Villaggio Mosè: la sentenza di primo grado, emessa l'8 luglio scorso dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Agrigento Giuseppa Zampino, sarà ora riesaminata in appello. La prima sezione della corte di assise di appello di Palermo, presieduta da Sergio Gulotta, ha fissato l'udienza per il 28 aprile. La difesa di Calogero Zarbo, 42 anni, e Domenico Avanzato, 38 anni – rappresentata dagli avvocati Giuseppe Barba e Antonio Ragusa – ha impugnato il verdetto che aveva portato alla condanna dei due imputati per "omicidio come reato non voluto" e tentato omicidio in concorso.
