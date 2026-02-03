Strage Fidene | processo d' appello a Campiti fissato per il 26 marzo

È fissato per il prossimo 26 marzo il processo d'appello nei confronti di Claudio Campiti, l'uomo accusato per la strage avvenuta durante la riunione del consorzio Valleverde di via Monte Giberto, a Fidene, l'11 dicembre del 2022, in cui persero la vita quattro donne: Sabina Sperandio, Nicoletta Golisano, Fabiana De Angelis ed Elisabetta Silenzi. In primo grado, Campiti era stato condannato all'ergastolo, con isolamento diurno per tre anni. Nel procedimento, all'uomo vengono contestati i reati di omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, il tentato omicidio di altre cinque persone sedute al tavolo del consiglio di amministrazione del consorzio Valleverde.

