L’omicidio di Mansouri a Rogoredo tutti i dubbi e le versioni che non tornano La scena del delitto è stata alterata?

Il furto di Mansouri a Rogoredo è stato causato da una lite tra due uomini, che ha portato all’omicidio. La scena del crimine è stata modificata, sollevando dubbi sulla versione ufficiale. Testimoni hanno riferito di aver visto due persone discutere animatamente poco prima dell’evento. La polizia sta analizzando le immagini delle telecamere e cercando possibili testimoni. Gli investigatori vogliono chiarire se ci siano stati altri moventi o complici coinvolti nel fatto. La zona rimane sotto stretta sorveglianza.

Milano, 20 febbraio 2026 – Sono quasi le 17.30 del 26 gennaio, siamo sul sentiero che da via Impastato si inoltra in una delle aree verdi che ruotano attorno al capolinea della M3 di San Donato e al terminal bus. Abderrahim Mansouri, stando a quanto sarebbe emerso dalle indagini, riceve una telefonata: qualcuno all'altro capo gli direbbe «Scappa, scappa, c'è la polizia». Poco dopo, quella s tessa persona richiama il medesimo numero, ma il ventottenne marocchino, ritenuto un pusher della zona che ruota attorno all'ex boschetto dell'eroina di Rogoredo, non risponde più. In quel momento, con ogni probabilità, Mansouri era già a terra, co lpito poco sopra la tempia destra dall'unico colpo esploso dalla pistola d'ordinanza dell ' assistente capo Carmelo Cinturrino.