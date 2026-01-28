La famiglia di Abderrahim Mansouri mette in discussione la versione ufficiale sull’omicidio avvenuto a Rogoredo. I parenti del 28enne, morto durante un intervento di polizia, hanno espresso dubbi sulla dinamica e sulla presenza di un possibile legame tra il poliziotto e Mansouri. L’avvocata del fratello di Mansouri ha dichiarato che ci sono aspetti ancora poco chiari e che la famiglia non si sente soddisfatta delle spiegazioni fornite finora. La polizia invece insiste sulla legittima difesa, ma le indagini continuano a coinvolgere

È ancora tutta da chiarire la dinamica della morte di Abdherraim Mansouri, il 28enne ucciso da un poliziotto durante un controllo antidroga nel boschetto di Rogoredo, alle porte di Milano. Sono in corso tutti gli accertamenti per capire se si sia trattato di legittima difesa, come sostiene l’agente che ha sparato, ora indagato per omicidio volontario. Una versione che non convince la famiglia della vittima, che attraverso la legale del fratello chiede che venga “accertata tutta la verità”. Secondo l’avvocata Debora Piazza i due si conoscevano e il 28enne “temeva per la propria incolumità”. Abderrahim Mansouri ucciso a Rogoredo Vittima e poliziotto che ha sparato "si conoscevano" C'è una telecamera vicino a dove Mansouri è stato ucciso Le indagini sulla dinamica Abderrahim Mansouri ucciso a Rogoredo Vanno avanti le indagini sulla morte di Abdherraim Mansouri, 28enne marocchino ucciso da un poliziotto con un colpo di pistola alla testa lunedì 26 gennaio a Rogoredo, quartiere alla periferia di Milano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rogoredo, l'avvocata del fratello di Mansouri ha dei dubbi sulla dinamica e il poliziotto: "Si conoscevano"

L’uccisione di Abderrahim Mansouri da parte di un agente di polizia a Rogoredo ha sollevato interrogativi sulla mancanza di bodycam e videosorveglianza.

L'articolo fornisce i dettagli sull’incidente avvenuto a Rogoredo, Milano, dove un uomo di 28 anni ha perso la vita.

