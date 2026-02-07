Furto di corrente nel ristorante a due passi dal Pantheon | danno per oltre per 140mila euro

Un ristorante nel centro di Roma ha subito un furto di corrente. Gli agenti hanno scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica, che ha causato un danno stimato di oltre 140mila euro. La scoperta è avvenuta durante i controlli di routine, ma ora si indaga per capire chi abbia messo in atto questa truffa.

La scoperta da parte dei carabinieri. Sempre nel centro della città scovato un rivenditore di tabacchi con un lavoratore in "nero" Un allaccio abusivo alla rete elettrica è stato scoperto in un ristorante del centro di Roma, con un danno stimato di oltre 140mila euro. Ad accertarlo sono stati carabinieri, intervenuti a due passi dal Pantheon. Secondo quanto appreso, i militari della stazione Roma Piazza Venezia hanno denunciato l'amministratrice dell'attività dove è stato individuato un sofisticato allaccio abusivo alla corrente: un dispositivo era stato nascosto dietro un'opera muraria per bypassare il contatore reale.

