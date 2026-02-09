Speed skating l’Olanda vuol spezzare l’incantesimo nei 1000 metri femminili alle Olimpiadi

Questa mattina si sono aperti i quarti di finale dei 1000 metri femminili di speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le atlete si sono sfidate su una pista ghiacciata molto veloce, con tempi record e sorprese. L’Olanda, grande protagonista di questa disciplina, cerca di spezzare l’incantesimo e portare a casa una medaglia. La competizione si fa sempre più accesa, e gli appassionati sono pronti a tifare fino all’ultimo giro.

I 1000 metri femminili di speed skating promettono spettacolo ed emozioni ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, con una sfida di altissimo livello. La campionessa olimpica in carica Miho Takagi arriva a Milano con l'obiettivo di difendere il titolo conquistato a Pechino 2022. Forte di un'esperienza olimpica iniziata a soli 15 anni a Vancouver 2010, la giapponese affronta la gara come una continua ricerca della perfezione tecnica e mentale, consapevole che solo esprimendo la massima velocità possibile potrà puntare nuovamente all'oro. A contenderle il trono ci sarà soprattutto Jutta Leerdam, atleta olandese in grande forma e vincitrice di tre gare di Coppa del Mondo in stagione.

