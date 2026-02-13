Short track, la batteria dell’Italia nella semifinale della staffetta femminile si è conclusa con un sorpasso dell’Olanda, che ha preso il comando dopo una partenza sprint. La gara è stata caratterizzata da un cambio di posizione inaspettato, causato da un contatto tra le atlete italiane e le olandesi a metà percorso, che ha rallentato la squadra azzurra e compromesso le speranze di qualificazione. Si tirerà il fiato quest’oggi al Forum di Assago, casa dello short track nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Si tirerà il fiato quest’oggi al Forum di Assago, casa dello short track nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Nell’impianto meneghino le emozioni non sono mancate, così come le medaglie per l’Italia. Dopo le prime due giornate dedicate ai “pattini veloci”, il Bel Paese ha messo in bacheca un oro e un argento, frutto del trionfo nella staffetta mista e del secondo posto nei 500 metri dell’intramontabile Arianna Fontana. A proposito di staffetta, domani inizierà l’avventura del quartetto femminile. Un team che avrà proprio in Fontana il suo punto di riferimento e che, già dalla semifinale, dovrà esprimersi al massimo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Short track, la batteria dell’Italia nella semifinale della staffetta femminile: c’è l’Olanda

Segui in tempo reale i risultati dei Campionati Europei di Short Track 2026.

La staffetta femminile di short track conquista una medaglia d’argento agli Europei di Tilburg, confermando il buon livello della squadra italiana.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: RECAP! La staffetta mista di short track vince la medaglia d'oro!; Olimpiadi 2026, la diretta | Short track: Fontana argento, Sighel squalificato. Lollobrigida e Brignone da favola, oro nei 5000m e in superG. Slittino, bronzo nella staffetta mista; Milano Cortina 2026, Italia oro nello short track misto e bronzo nel doppio misto curling; Short track, meravigliosa Italia! È oro nella staffetta mista. Fontana: Il record di medaglie? Non ci penso.

Short track, Pietro Sighel squalificato nei 1000 metriMentre nei 500 metri femminile è arrivato uno splendido argento per Arianna Fontana; sulla distanza dei 1000 metri il perginese Thomas Nadalini non ha superato i quarti di finale e il pinetano Pietro ... rainews.it

Short track, quali sono le regole? Chi sono gli italiani in gara? Chi può vincere? Cosa sapere sulla disciplina alle Olimpiadi di Milano CortinaLa pista dello short track misura 111,12 metri, gli atleti e le atlete competono l’uno contro l’altro in una serie di round a eliminazione diretta: i più veloci di ogni batteria passano ai round succe ... ilmattino.it

Milano Cortina 2026: Sun Long argento nella finale 1000 metri maschili short track Il 13 febbraio, ora di Beijing, nella finale A dei 1000 metri maschili di short track delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, il pattinatore cinese Sun Long si è aggiudicato la me - facebook.com facebook

#NEWS - #MilanoCortina | Storica #AriannaFontana : medaglia d'argento nei 500 metri dello short track Raggiunge Edo #Mangiarotti, lo schermidore italiano delle 13 medaglie olimpiche #12febbraio #MilanoCortinaOlympic2026 #Olimpiadilnvernali2026 x.com