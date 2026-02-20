Lo trovano morto in camera | stroncato da un malore improvviso

Un uomo di 70 anni è stato trovato morto nella sua stanza d'albergo in Alta Valle Camonica, dopo aver subito un malore improvviso. La vittima trascorreva alcuni giorni di vacanza sulla neve, ma un malore improvviso lo ha colto durante il soggiorno, lasciando senza vita il suo corpo. Gli operatori sanitari intervenuti hanno constatato il decesso e stanno indagando sulle cause. La scoperta ha sconvolto i presenti, mentre la famiglia aspetta ulteriori dettagli sui fatti. La polizia ha avviato le verifiche del caso.

Dovevano essere giorni di relax sulla neve, si sono rivelati una tragedia fatale: in Alta Valle Camonica un malore ha stroncato un uomo di 70 anni, trovato senza vita nella camera d'albergo in cui soggiornava. Il dramma si è consumato nella sua camera all'interno dell'Hotel Sciatori, struttura ricettiva situata in via Roma, nel centro di Temù, nel bresciano. Secondo le prime informazioni, il 70enne, turista straniero, sarebbe stato stroncato da un arresto cardiaco mentre stava riposando. La richiesta di aiuto al numero unico per le emergenze è scattata intorno alle 7 di oggi, venerdì 20 febbraio.