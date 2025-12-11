È morto il dottor Graziano Martinelli stroncato da un improvviso malore

Il mondo della medicina e della comunità di Lovere piange la scomparsa del dottor Graziano Martinelli, medico di base per oltre quattro decenni. Stroncato da un improvviso malore all’età di 73 anni, lascia un ricordo indelebile tra colleghi e cittadini. La sua dedizione e professionalità hanno segnato profondamente la paese sul lago d’Iseo.

È morto a 73 anni il dottor Graziano Martinelli, storico medico di base a Lovere, sul lago d'Iseo, dove ha lavorato per 42 anni: si è spento mercoledì all'improvviso, stroncato da un malore. Lo piangono la moglie Silvia e i giovani figli Jacopo e Leonardo: la camera ardente è stata allestita. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Lovere, è morto improvvisamente il dottor Graziano Martinelli, presidente dell'Accademia Tadini - facebook.com Vai su Facebook