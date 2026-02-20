Secondo uno studio di Prometeia, l’economia di Ferrara crescerà dello 0,5% nel 2026, nonostante il difficile scenario globale ed europeo. La causa principale è la crescita moderata prevista per il prossimo anno, che si riduce leggermente rispetto alle previsioni di tre mesi fa. La crescita ferrarese rimane inferiore rispetto alla media regionale dell’0,8% e a quella nazionale dell’0,7%. La previsione si basa su un quadro di condizioni economiche più sfidanti, che influiscono anche sui settori locali. La ripresa si mantiene, ma con un passo lento.

Tenuto conto del difficile contesto globale ed europeo, gli scenari di previsione formulati da Prometeia restituiscono un quadro di crescita per l’ economia ferrarese, nel 2026, del +0,5%, dato appena più basso rispetto a quanto ipotizzato tre mesi fa e di qualche decimo di punto inferiore sia al valore regionale (+0,8%) che alla media nazionale (+0,7%). Il contesto internazionale resta incerto e si riflette sulle decisioni di famiglie e imprese: il dollaro svalutato sull’euro penalizza le esportazioni, mentre le tensioni geopolitiche alimentano un clima di cautela che frena i consumi. Nell’anno appena trascorso, il valore aggiunto ferrarese ha registrato un incremento contenuto, con un profilo trimestrale irregolare e una dinamica complessiva che ha riflettuto la debolezza della domanda interna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo studio di Prometeia. Un 2026 con il segno più. La crescità sarà dello 0,5%

