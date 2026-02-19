Economia Ravenna corre più di Italia e Regione | nel 2026 crescita dello 0,9% trainata dal porto

Nel 2026, l’economia di Ravenna crescerà dello 0,9%, più di quella italiana e regionale, secondo Prometeia. La causa principale è il potenziamento del porto, che favorisce le esportazioni e l’occupazione locale. Nonostante le tensioni internazionali e l’incertezza economica, la città mostra segnali di ripresa più rapidi rispetto al resto del Paese. Il settore portuale si prepara a incrementare le attività, con nuovi investimenti in arrivo. La crescita ravennate si distingue per la sua maggiore velocità rispetto ai dati nazionali e regionali.

Gli scenari Prometeia delineano un quadro di resilienza nonostante l'incertezza globale. Guberti: "Porto hub strategico, ora avanti uniti per le infrastrutture prioritarie" Tenuto conto del difficile contesto globale ed europeo, gli scenari di previsione formulati da Prometeia restituiscono un quadro di crescita per l'economia ravennate, nel 2026, del +0,9%, dato appena più basso rispetto a quanto ipotizzato tre mesi fa e di qualche decimo di punto superiore sia al valore regionale (+0,8%) che alla media nazionale (+0,7%). Il contesto internazionale resta incerto e si riflette sulle decisioni di famiglie e imprese: il dollaro svalutato sull'euro penalizza le esportazioni, mentre le tensioni geopolitiche alimentano un clima di cautela che frena i consumi.