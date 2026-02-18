Un nuovo caso di giornalista spiato | questa volta lo spyware si chiama Predator

Il telefono del giornalista Teixeira Cândido è stato hackerato con lo spyware Predator di Intellexa. Si tratta di un software militare usato per spiare le comunicazioni di giornalisti e attivisti. Il fatto avviene dopo altri casi simili, evidenziando un aumento degli attacchi tecnologici contro chi cerca di far emergere verità scomode. Predator è stato scoperto su dispositivi di persone che si occupano di politica e diritti umani, creando preoccupazione tra chi lavora per informare il pubblico. La vicenda solleva dubbi sulla sicurezza digitale dei giornalisti.

Il telefono del giornalista Teixeira Cândido è stato infettato da Predator di Intellexa, il caso mette in luce l'uso crescente di spyware militari contro giornalisti e oppositori politici.