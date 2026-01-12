Il Real Madrid ha deciso di sollevare Xabi Alonso dall’incarico di allenatore, dopo sette mesi di gestione. La decisione è arrivata in seguito alla sconfitta in Supercoppa contro il Barcellona e riflette le alte aspettative di vittorie e risultati nel club. A Madrid, il successo è fondamentale e il rendimento sul campo resta la priorità, spesso al di sopra di un’ideale di gioco più spettacolare.

Il Real Madrid ha esonerato Xabi Alonso. È durato sette mesi il new deal madridista. All’indomani della sconfitta in Supercoppa col Barcellona per 3-2, Florentino ha cacciato l’allenatore ex Bayer Leverkusen che era arrivato al Bernabeu per diffondere il verbo giochista. Scrive Diario As: Xabi Alonso non è più l’allenatore del Real Madrid. È ufficiale. Così finisce una storia che è iniziata con una narrazione melodica ma si è conclusa con un incubo. È stata un’agonia, quasi per tutte le parti. Un’insostenibile agonia. Al suo posto Arbeloa ( qui lo avevamo anticipato ). Comunicato del Real Madrid “Il Real Madrid C. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Real Madrid ha esonerato Xabi Alonso: a Madrid devi vincere, il (presunto) bel gioco se lo fanno fritto

Leggi anche: Real Madrid, esonerato Xabi Alonso: fatale la sconfitta in Supercoppa contro il Barcellona

Leggi anche: Clamoroso Real Madrid, Xabi Alonso è stato esonerato: Alvaro Arbeloa sarà il nuovo allenatore

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il Manchester United ha esonerato Amorim. Ecco cosa può accadere alle cessioni di Mainoo e Zirkzee; Manchester United, esonerato Amorim. Da Zidane a Maresca: chi sarà il nuovo allenatore; Juve-Tudor: trovato l'accordo per la risoluzione; Manchester United, esonerato Amorim. Da Zidane a Maresca: chi sarà il nuovo allenatore.

Clamoroso Real Madrid, Xabi Alonso è stato esonerato: Alvaro Arbeloa sarà il nuovo allenatore - I Blancos hanno comunicato ufficialmente l’esonero di Xabi Alonso. fanpage.it