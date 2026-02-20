Sci il Comune di Pisa premia Alice Pazzaglia

Il Comune di Pisa ha deciso di premiare Alice Pazzaglia, sciatrice locale, per il suo impegno e i risultati raggiunti. Nonostante abbia mancato le Olimpiadi, la sportiva si prepara già per le prossime gare, promettendo di essere più forte e preparata. La sua determinazione si riflette nella volontà di migliorarsi costantemente e di rappresentare al meglio la sua città in futuro. Alice Pazzaglia si dice motivata a tornare più determinata di prima.