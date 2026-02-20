Lo insegue con la motosega fino alla caserma | arrestato 45enne
Un uomo di 45 anni ha inseguito una persona con una motosega fino alla caserma di Fossombrone, creando scompiglio tra i passanti. La scena è durata diversi minuti, con il soggetto che ha tentato di avvicinarsi ripetutamente all’edificio militare. La polizia è intervenuta e ha fermato l’uomo poco prima che potesse causare danni. La vicenda ha provocato paura tra i cittadini e un forte spiegamento di forze sul posto.
Fossombrone (Pesaro e Urbino) venerdì 20 febbraio 2026 - Un pomeriggio che si trasforma in incubo, con una motosega agitata in aria e un inseguimento per le strade cittadine. È accaduto lo scorso 16 febbraio, quando un quarantacinquenne di nazionalità albanese, residente a Fossombrone, avrebbe minacciato un uomo del posto brandendo l’attrezzo da lavoro, per poi seguirlo lungo le vie del centro fino a raggiungerlo all’esterno della locale caserma dei carabinieri, dove la vittima aveva trovato rifugio. Una scena che ha generato paura e allarme, conclusa solo grazie all’intervento immediato dei militari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
