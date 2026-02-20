LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | sono ancora in tre a guidare la corsa

Oggi, durante il UAE Tour 2026, tre ciclisti continuano a guidare la corsa, dopo una fuga che si era formata in mattinata. La causa principale è stata una fuga di alcuni corridori che ha rotto il gruppo principale, creando un distacco. Ora, il gruppo si allunga in fila indiana, mentre mancano circa trenta chilometri alla fine della tappa. I ciclisti cercano di mantenere il ritmo, pronti a reagire alle eventuali mosse degli avversari. La corsa resta aperta e molto tesa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:31 Il gruppo, allungato, procede in fila indiana. 13:28 Mancano trenta chilometri alla conclusione della tappa. 13:28 Il vantaggio del trio di testa aumenta. I fuggitivi hanno ora 1’10” di margine. 13:25 Terza posizione per l’australiano Sam Welsford della INEOS Grenadiers con otto. 13:22 Alle sue spalle si colloca l’olandese Fabio Jakobsen della Team Picnic PostNL con quattordici. 13:19 Nel novero degli sprinter favoriti per il successo finale, Jonathan Milan ha ottenuto diciassette vittorie nel WorldTour. 13:16 Matteo Malucelli sembra pronto a lasciare il segno nella frazione odierna.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sono ancora in tre a guidare la corsa Leggi anche: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inzia la corsa! Leggi anche: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la direzione di corsa accorcia la tappa per il forte vento Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: numero di Del Toro. Splendido terzo Tiberi; UAE Tour, 3ª tappa: percorso, favoriti e dove vedere la corsa in tv; LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: CLAMOROSO ANTONIO TIBERI! Vince in solitaria a Jebel Mobrah; UAE Tour | 1ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan vince a Fujairah! Tiberi rimane maglia rossaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.24 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa dell'UAE Tour 2026, la Fujairah-Fujairah. Vi ... oasport.it LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan a caccia del bisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa dell'UAE Tour ... oasport.it Al Meeting di Lievin, tappa del World Indoor Tour, Nadia Battocletti mette a referto l'ennesimo record della sua incredibile carriera. L'Azzurra si cimenta nei 3000 m con l'obiettivo di siglare il nuovo record italiano. E così sarà. Un 8:26.44 che vale anche il terzo - facebook.com facebook Prima tappa di un "tour" che porterà l'associazione armatoriale in una serie di città portuali italiane, nell'anno del suo 125esimo anniversario x.com