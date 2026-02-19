LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inzia la corsa!

Oggi, durante la quarta tappa dell’UAE Tour 2026, la Fujairah-Fujairah, si sono registrati i primi tentativi di fuga tra i ciclisti. La causa principale è stata la volontà di alcuni corridori di allungare il passo e cercare di guadagnare minuti preziosi. La corsa si infiamma già nelle prime ore, con i favoriti pronti a rispondere agli attacchi e a mantenere la posizione in classifica. I tifosi seguono con attenzione ogni movimento sulla strada, sperando in un colpo di scena. La gara prosegue sotto il caldo intenso della regione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa dell’UAE Tour 2026, la Fujairah-Fujairah. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa dell’ UAE Tour 2026, la Fujairah-Fujairah di 182 km. Il percorso odierno è molto movimentato, con la gara che potrebbe prendere diversi risvolti in base a come verrà impostata. Il tracciato prevede diversi strappi, con l’ultimo che terminerà ai -15 km dal traguardo, mentre, la parte finale tenderà sempre a scendere. Tutte queste ascese non sembrano poter impensierire i velocisti, ma con un’azione di squadra si potrebbero fare grossi danni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inzia la corsa! LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la direzione di corsa accorcia la tappa per il forte ventoOggi, durante la tappa del UAE Tour 2026, la direzione di corsa ha deciso di accorciare il percorso a causa del vento molto forte che soffia sulla zona. LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Dillier e Rickaert in fuga, corsa ai piedi dell’ultima salitaSilvan Dillier ha conquistato il secondo sprint intermedio durante la tappa di oggi al UAE Tour 2026, dopo essere scappato con Jonas Rickaert, che preferisce mantenere il ritmo in fuga invece di tentare la volata. EMPEZAMOS el UAE TOUR con MUCHO VIENTO | #SinCadena Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: numero di Del Toro. Splendido terzo Tiberi; LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: CLAMOROSO ANTONIO TIBERI! Vince in solitaria a Jebel Mobrah; UAE Tour | 3ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel vince la crono di Hudayriyat Island e balza in testa alla generale. LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Milan favorito, ma percorso molto insidiosoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa dell'UAE Tour 2026, la ... oasport.it LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: CLAMOROSO ANTONIO TIBERI! Vince in solitaria a Jebel MobrahCLICCA QUI PER AGGIORNARED LA DIRETTA LIVE 14.12 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del UAE Tour 2026. Vi ringraziamo per aver scelto ... oasport.it 3^ TAPPA Tour Patacche De.Co. di Serrone! Giovedì 26 FEBBRAIO 2026 ore 20:00 Ristorante La Ciociara, Via Prenestina 206, Serrone (FR) Le Patacche De.Co. di Serrone incontrano la Salsiccia di Maranola al coriandolo, per una serata di puro gust facebook Iscriviti! Tappa tour # # alla Spezia alla @CCIAARIVLIG 12 febbraio h 15 in presenza o da remoto: lnkd.in/dS8Vt35C #sostenibilitàenergetica #transizioneecologica #pidcciaarivlig x.com